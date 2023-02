Supporters verbijten ontgoocheling na tweede plaats voor Wout van Aert: “Ze waren elkaar waard maar de beste heeft gewonnen, zeker?”

Lille Ongeval op E34 richting Nederland in Lille: halfuur file, brandweer moet bestuurder bevrijden

Twee wagens zijn woensdagmorgen betrokken geraakt in een verkeersongeval op de E34 in Lille in de richting van Nederland. De rijbaan was een tijd volledig versperd. Een van de inzittenden moest door de brandweer bevrijd worden.

1 februari