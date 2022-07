Supporters bouwen groen feestje voor volksheld Wout van Aert: “Een vat, een vat, een vat”

Het is gebeurd: na wekenlang in het groen te rijden, mag van Aert zijn groene trui nu ook officieel mee naar huis nemen. De knappe prestatie was voor zijn supporters ruim voldoende reden om nog eens een groot feestje te bouwen in zijn geboortedorp Lille. Een feestje met een groen tintje weliswaar.

Het groene feestje ging door in Het Mollenhof in Poederlee. Geranten Els en Luc voelden dat Wouts knappe prestatie niet ongezien voorbij mocht gaan. “Wij zijn zelf grote Wout Van Aertfans. Dat hij nu de groene trui meer naar huis neemt, is toch fantastisch? En reden om het Mollenhof eens in een groen jasje te steken”, zegt Els. “We hebben groene spots gehangen en ook de biljarttafel afgedekt en versierd met Wouts truitjes. Tot slot hebben we iedereen gevraagd om in groene kleren naar hier te komen.”

En aan die oproep gaven de Lillenaars met veel plezier gehoor. Uitgedost in groene t-shirts, kleedjes en broeken kwamen ze massaal supporteren voor hun Wout. Wanneer de Kempense volksheld ‘zijn’ Tour weer vol klasse afsloot op de Champs-Élysées, gingen de decibels meteen de hoogte in. Geen ritzege deze keer, maar de supporters zwollen toch van trots.

Volledig scherm De supporters van Wout van Aert bouwden een groen feestje in Het Mollenhof in Poederlee. © Liese Demeulenaere

Eergevoel

“We hadden sowieso al verwacht dat hij niet mee zou sprinten. Dat was al afgesproken binnen de ploeg, dat zag je”, zegt trouwe supporter Marc Laenen. “Stel dat hij dan toch zou sprinten, en tweede of derde wordt? Dat zou een minder mooie afsluiter zijn. Nee, topsporters als Wout hebben eergevoel. Dat hij samen met zijn ploeg over de streep kwam, dat vond ik juist prachtig.”

Marc kent Wout dan ook al van toen hij nog met zijwieltjes reed. “Als klein ventje is hij lid geweest van onze toeristenclub´t Vliegend Wiel. Zijn ouders zijn trouwens nog altijd lid. Ik ben dus wel een grote fan, ja. (lacht) Hij is ook gewoon zo sterk in plannen en zich afzonderen van alle drukte. Dat speelt zeker in zijn voordeel. Maar je moet natuurlijk ook klasse hebben, en dat heeft hij in overvloed.”

Een vat

De andere supporters zijn al net zo lyrisch over Wouts prestatie. En zeker wanneer Els en Luc een gratis vat geven. Al snel klinkt er een enthousiaste “Een vat, een vat, een vat” door de zaal. Het bier vloeit rijkelijk, een kleine polonaise tekt door de zaal. De wielergekte leeft weer helemaal op in Lille, allemaal dankzij één klassebak van een sporter: Wout Van Aert.

