Sunrise Festival verwacht zo’n 45.000 bezoekers: “We kozen om te groeien en ons publiek is erin gevolgd”

De Kroongetuigen Moord in de golfclub: “Die kregen daar gewoon een kick van”

Op 19 juli 2001 verdween de dertigjarige barman Gert Van Roy na een lange werkdag in de golfclub van Lille. Zijn lichaam werd vijf dagen later teruggevonden in een gracht ter hoogte van Brasschaat. Drie jongemannen werden gearresteerd en veroordeeld voor de brutale roofmoord. In deze nieuwe aflevering van de HLN-podcast De Kroongetuigen hoor je het relaas van de gruwelijke feiten tot en met de veroordeling.

15 juni