Sunrise Festival stevent af op recordeditie: “We verwachten 50.000 bezoekers over het hele weekend”

Sunrise Festival mag zich stilaan een gevestigde waarde noemen in het Vlaamse festivallandschap. Het is ook al lang niet meer het festival waar alleen jongeren uit de onmiddellijke regio naar afzakken. Vanuit heel Vlaanderen en Nederland kwamen ze de voorbije jaren afgezakt naar de Lilse Bergen. Voor organisator Marijn Venmans doet het deugd om eindelijk weer full force te gaan, want in 2020 kon het om de gekende redenen niet doorgaan en in 2021 was er enkel de spin-off Sunset – die overigens dit najaar wil terugkeert als dagfestival. “De muziekfans zien het in elk geval wel zitten, want zoals het er nu naar uitziet stevenen we voor de eerste keer in ons tienjarig bestaan af op een uitverkochte zaterdag en dat betekent 20.000 muziekfans. Neem de vrijdag en zondag erbij en dan zullen we toch uitkomen op zo’n 50.000 bezoekers. Een absoluut record voor ons.”