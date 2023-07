Studenten Bouwkunde creëren mooie speeltoren

Ray (69) maakt negende keer oversteek vanuit VS om te komen helpen op Na Fir Bolg: “Hard werken tijdens op- en afbouw wordt beloond met feestweek­end”

Wie tijdens de voorbereiding van het Na Fir Bolg festival over de weide stapt, merkt op dat niet alleen Nederlands de voertaal is bij de vrijwilligers. Het muziekfestival kan rekenen op hulp vanuit de hele wereld. Dit jaar tekenen onder meer Mexicanen, Duitsers, Tsjechen, Turken en Iraniërs present. Wij legden ons oor te luister bij Ryan, Ray en David die vanuit Chicago afzakten naar Vorselaar. “Work hard, play hard, voor ons is het het hier heerlijk vertoeven. We houden van Na Fir Bolg”, klinkt het.