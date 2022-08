Stal Moerhof organiseert Stokpaardjes Cup: “Geweldig om hun fantasie aan het werk te zien”

Stokpaardjesrijden: enkele jaren geleden hadden we er in België nog nooit van gehoord, maar de discipline waaide over uit Scandinavië en wint hier steeds meer aan populariteit. “Het is nu al de tweede keer dat we een Stokpaardjes Cup organiseren. De vorige keer was er wel alleen jumping, nu doen we ook dressuur. En wie weet, doen we volgend jaar nog meer proeven, naargelang de interesse”, zegt organisator Saskia. “Het zou vooral heel fijn zijn als er ook ruiters van andere stallen zouden deelnemen, want je voelt wel dat het leeft. Sinds wij ermee zijn begonnen, heb ik al van veel andere stallen de vraag gekregen hoe wij dat aanpakken.”