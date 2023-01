Speelzone aan Hof d’Intere valt in de prijzen

De gemeente liet de speelzone aanleggen in de zomer van 2021. Anderhalf jaar later valt ze ermee in de prijzen. “We zijn enorm fier op deze eerste plaats”, zegt schepen Chiel Danckers (Inzet). “Bij de speelzone aan Hof d’Intere focussen we op de natuurlijke speelbeleving van kinderen. Zo vind je in deze speelzone onder andere een hindernissenparcours dat loopt over het water en kan je kampen bouwen met hout uit een takkenwal. De speelzone in Hof d’Intere was een van de eerste grote realisaties in ons speelweefselplan. Belangrijk bij het speelweefselplan is de participatie van kinderen en jongeren. Zij zijn immers de experten op vlak van spelen. Niemand weet beter waarmee of hoe ze het liefst spelen dan zij zelf. Ondertussen vernieuwden we ook al enkele bestaande speelzones in onze gemeente. Het doel is om elk jaar een aantal speelzones op deze manier aan te pakken.”