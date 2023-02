Site Heggekapel wordt een van 35 ‘rustpuntjes' in Kleine Netevallei: site krijgt sanitair blok met luifel

De site van de Heggekapel is al een belangrijke trekpleister, maar het lokaal bestuur wil toch nog een tandje bijsteken. “De omgeving van de Heggekapel is nu al populair bij fietsers en wandelaars”, zegt schepen Luc De Backer (Inzet). “Maar omdat de site vrij afgelegen is, is er behoefte aan een toilet voor passanten. Daarnaast willen we dat de Heggekapel vaker gebruikt wordt voor tentoonstellingen of kleinschalige optredens. Dan is sanitair natuurlijk ook onontbeerlijk. Het gebouw krijgt een grote luifel waar groepen tot 25 mensen onder kunnen schuilen. Op dit moment staan groepen soms in de regen wanneer er vertellingen of gegidste rondleidingen plaatsvinden.”

Kleine Netevallei

Het nieuwe gebouw zal twee toiletten bevatten en een toilet voor mindervaliden. De gemeente laat het gebouw plaatsen in de uiterste hoek van het kerkhof. Zo is het toegankelijk vanaf het grasplein aan de Heggekapel. De gemeente had het gebouw graag in de buurt van de parking naast de kapel geplaatst, maar dit is bosgebied waar niet gebouwd mag worden. “Samen met de provincie, toerisme Kempen en Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete werken we aan de verdere opwaardering van de site. We behoren tot de Kleine Netevallei. De komende twee jaar wordt de Kleine Netevallei nóg aantrekkelijker gemaakt met een snoer van belevingsvolle rustpunten, de Kleine Netemomentjes. De site van de Heggekapel wordt er hier één van. Het doel is bezoekers te inspireren tot een meerdaagse vakantie vol Kempengevoel. Toerisme Vlaanderen zal ongeveer 746.000 euro investeren in een 35-tal projecten. Aan de Heggekapel komen alvast nieuwe picknickbanken en het bont allegaartje aan infoborden dat er nu staat, gaan we vervangen door uniforme infoborden.”