Singel een week afgesloten voor dakwerken aan woning

Vorselaar eert Monsieur Bor­deaux-Pa­rijs Herman Vansprin­gel met erfgoedwan­de­ling

Wandelaars én wielerfanaten moeten op 23 juli in Vorselaar zijn. Exact 50 jaar nadat Grobbendonkenaar Herman Vanspringel in de Ronde van Frankrijk de groene trui won, organiseert de gemeente een sporterfgoedwandeling in het teken van de wielerlegende.