Sanja (43) sterft na zware afranseling door echtgenoot: “Pas toen de film gedaan was, zag ik dat ze doodging”

Kempen Ziekenhuis­net­werk Kempen schrijft open brief: “Hoe lang kunnen we dit nog?”

30 oktober Ziekenhuisnetwerk Kempen vraagt in een open brief aan alle Kempenaars om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Vanwege de massale toestroom van coronapatiënten neemt de druk op de ziekenhuizen fel toe. Het ziekenhuispersoneel zet zich schrap voor de komende weken, want het is vijf voor twaalf. “Het is een kwestie van dagen voor we de piek van de eerste golf zullen overtreffen.”