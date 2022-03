Ruben B. (22) kent zijn straf voor ongeval waarbij Tibau (18) omkwam: 18 maanden effectieve celstraf

Het proces tegen Ruben B. werd een aantal keren uitgesteld, maar begin februari werd de zaak dan toch eindelijk behandeld. Ruben B. was de bestuurder van de wagen die op 10 mei vorig jaar op Poeyelheide in Gierle uit de bocht vloog. De wagen belandde tegen een boom en de 18-jarige Tibau Verelst liet daarbij als passagier het leven. Drie andere passagiers liepen lichte verwondingen op. Bestuurder Ruben B. bleek na het ongeval niet minder dan 2,1 promille alcohol in het bloed te hebben. Na het ongeval deed hij ook pogingen om flessen drank te verbergen. In de maanden na het ongeval doken verschillende filmpjes op over het rijgedrag van Ruben B. die ondanks zijn jonge leeftijd al eens veroordeeld was voor dronken rijden. De filmpjes tarten elke verbeelding. Daarop is onder andere te zien hoe hij als bestuurder al rijdend uit het autoraampje kruipt, gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitvoert of op de autosnelweg een fles sterke drank doorgeeft aan de inzittenden van een auto naast hem.