Quinten (33) en Kim (32) ontwikkelen ‘Monkey Bike’: “Ideale gezinsfiets voor vervoeren van kinderen en de nodige bagage”

Quinten en Kim hebben twee kinderen, Mila (2) en Fee (5), en zijn fervente fietsliefhebbers. Uitstapjes in het weekend of de dagdagelijks trip naar school: dat gebeurt meestal met de fiets. Maar evident is het niet om twee kinderen én hun boekentassen ietwat comfortabel te vervoeren tenzij je natuurlijk een bakfiets gebruikt. Maar omdat Kim en Quinten niet overtuigd zijn van de veiligheid van een bakfiets, begonnen ze zelf na te denken. Deels natuurlijk ook omdat Quinten al jarenlang actief is in de fietsbranche. Zo zette hij op jonge leeftijd zijn schouders mee onder het snelspansysteem Close2, waarvan ex-wielrenner Nico Mattan promotor was. Vandaag runt hij samen met zijn echtgenote een fietsenlakkerij Anibel Coating in Nijlen.

Gezinsfiets

“We zijn beginnen nadenken hoe de ideale gezinsfiets er zou kunnen uitzien”, vertelt Quinten. “Een fiets die bovendien comfortabel is om ook al iets oudere kinderen – zoals ons Fee – nog mee te vervoeren. Want kleine fietstochtjes kan ze al wel zelf, maar geen langere ritten. De oma van onze kinderen zei ook dat ze zich niet meer helemaal veilig voelde met de kinderen op een gewone fiets omdat het moeilijk is om het evenwicht te houden. Zo hebben we de Monkey Bike ontwikkeld met dikkere en kleine banden. Een fiets waarop één of twee kinderen gemakkelijk vervoerd kunnen worden met daarnaast ook bagage en boodschappen. We voorzien ook de nodige opstapjes en veiligheden voor kinderen. Maar ook voor sportievelingen die tijdens hun tocht over minder geschikte fietswegen extra spullen kwijt willen, is de Monkey Bike met extra dikke en stevige banden een uitstekend alternatief. Mijn vrouw heeft een achtergrond als spoedverpleegkundige en zij zag toch regelmatig kinderen binnenkomen op spoed die in een bakfiets zaten. In een bakfiets komen de kinderen – als je bijvoorbeeld de straat oversteekt – eerst in het verkeer. Met onze fiets niet.”

Eigen beheer

De fietsen worden volledig in eigen beheer gemaakt in een fabriek in Hongarije. Ze hebben een twintigtal fietsen laten maken en hebben onderdelen voor een 300-tal exemplaren in voorraad. “We hebben een drietal modellen: de Monkey X, de Monkey Bike en de Monkey Trail. Met prijzen tussen de 2.250 euro en de 2.900 euro zijn we best wel concurrentieel”, vertelt Quinten. “Het gaat om standaardmodellen die qua kleur en een aantal accessoires wel op maat gemaakt worden van de klant. De fiets is elektrisch en vervaardigd uit hoogwaardig staal. Dit weekend staan we op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk en dat is de eerste keer dat we er echt mee naar buiten komen.”

