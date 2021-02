Prachtige beelden van vorming ‘ijsbubbels’ vastgelegd door amateurfotograaf: “Maar echt alles moet meezitten”

Lille Gemeente Lille wil minder reclame­druk­werk en voert belasting in: “Folders vergroten de afvalberg en worden dikwijls niet eens gelezen”

28 januari De gemeente Lille gaat een belasting invoeren op reclamedrukwerk. Het wil daarmee vooral de afvalberg verkleinen. Met de belasting wil de gemeente reclamemakers ontmoedigen om massaal reclame- of communicatiecampagnes op papier of wegwerpmateriaal te verdelen. Verspreiders van drukwerk betalen vanaf februari 3 cent per exemplaar. Lokale handelaars en verenigingen die zelf een foldertje posten worden ontzien, want publicaties tot 20 gram zijn gratis.