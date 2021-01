Politie legt familiefeest met liefst 42 volwassenen in woning stil

Mol/Turnhout/Geel/Herentals Opnamestop in Kempense ziekenhui­zen opgeheven: “Aantal coronapa­tiën­ten is de afgelopen dagen sterk gedaald”

8 januari In de Kempense ziekenhuizen kunnen vanaf nu weer coronapatiënten ogenomen worden. De voorbije twee weken was er een opnamestop die noodzakelijk was om de interne druk op de ziekenhuizen beter te kunnen spreiden. Nu is het aantal coronapatiënten weer voldoende gedaald.