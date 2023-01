Partnergeweld loopt uit de hand na Worstenfeesten: “Als je vlucht sla ik al je tanden uit”

Voetbal eerste nationale Hannes Smolders na 1-2-winst van Dessel in Ninove: “We hebben kwaliteit gekoppeld aan mentali­teit”

De opluchting in het Desselse kamp was zaterdagavond, na de 1-2-winst op het veld van Ninove, bijzonder groot. Voor de Kempenaars was het op alle vlakken een opsteker. Uiteindelijk viel de beslissing in de slotminuut, na een treffer van de ingevallen Kasim Konneh. Al was er diep in blessuretijd nog een knappe redding van doelman Gian Giladé nodig om Ninove van de gelijkmaker te houden.

15 januari