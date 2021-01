Ouders schakelen 14-jarige zoon in voor hun drugshandel: “Cannabis kweken was zijn hobby”

lille Politie legt familie­feest met liefst 42 volwasse­nen in woning stil

10 januari De politie regio Turnhout heeft zondagmiddag een groot familiefeest stilgelegd in een woning in Lille. Binnen trof de politie liefst 42 volwassenen, en nog een aantal kinderen, aan die verspreid waren over zowat alle kamers van het huis en in de tuin.