Oppositie verlaat gemeenteraad na behandeling punt over verkaveling Kerkepad: “Arrogant en gebrek aan respect”

De verkaveling aan het Kerkepad zorgt al een tijdje voor beroering. Buurtbewoners organiseerden ook al eens een petitie en verzamelden 250 handtekeningen. De buurtbewoners vrezen voor verkeersoverlast en inbreuken op de privacy als de verkaveling van 23 eengezinswoningen er komt. “Al meer dan een jaar vragen de inwoners van het Kerkepad en Akkerpad om meer duidelijkheid rond de mobiliteitsimpact”, zegt onafhankelijk raadslid Els Peerlinck. “Het bestuur vindt echter een mobiliteitsstudie niet relevant omdat de impact verwaarloosbaar is. Dat zou een vergelijkbare studie hebben uitgewezen.” Volgens Els Peerlinck klopt dat verhaal niet. “Waar in Lille is er ooit een verkaveling met 23 woningen en 42 parkeerplaatsen aangelegd? Een verkaveling die dan nog eens uitgeeft op een eenrichtingsfietsstraat in de nabijheid van een school. Is dat dan geen prioriteit?”