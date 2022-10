Openbaar ministerie niet mals voor man die 29ste veroordeling riskeert: “U bent echt een hopeloos geval”

De 36-jarige K.P. uit Kasterlee reed op 12 september met zijn wagen rond in het centrum van Gierle waar het toen kermis was. De politie wilde zijn voertuig controleren, want de bestuurder was niet meteen het toonbeeld van verkeersveilig gedrag. In plaats van te stoppen, gaf K.P plankgas en vluchtte met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur weg richting Tielen. Uiteindelijk kon de man na een achtervolging klemgereden worden in Tielen. In zijn wagen lagen zakjes cocaïne en een som geld. Het vermoeden dat hij dealde, werd bevestigd toen ook tijdens een huiszoeking drugs werd gevonden. K.P. riskeert nu opnieuw een veroordeling van 18 maanden. “Als we spreken van hopeloze gevallen, wel dat bent u écht wel een hopeloos geval”, zegt openbaar aanklaagster Marta Borowicz. “U hebt al 28 veroordelingen opgelopen en kreeg al meerdere malen voorwaarden opgelegd, maar die lijken niet echt te helpen. Ik vraag me zelfs af of een effectieve gevangenisstraf u wel iets zal bijbrengen. Maar goed, we zullen hem nog een aller-, aller-, aller- en nog meer allerlaatste kans geven. Ik vorder 18 maanden met uitstel.”