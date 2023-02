Ongeval op E34 richting Nederland in Lille: halfuur file, brandweer moet bestuurder bevrijden

Vosselaar Inbrekers halen woning overhoop

Dieven zijn een woning binnengedrongen in de Anemonenstraat in Vosselaar. De bewoners van het pand stelden de inbraak donderdagavond rond 21 uur vast. De daders baanden zich een weg tot in de woning door een raam te forceren. Nadien doorzochten het huis van onder tot boven. De omvang van de buit is niet gekend.

27 januari