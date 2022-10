Onderaannemer Fluvius start te vroeg met werken en zorgt voor verkeerschaos

De gemeente kondigde enkele dagen geleden aan dat er van maandag 24 oktober tot ten laatste 27 oktober werken zouden uitgevoerd worden door Fluvius ter hoogte van nummer 151. De dienst mobiliteit had daarvoor een vergunning afgeleverd, maar legde als voorwaarde wel op dat er tijdelijke verkeerslichten moesten komen en dat de werken pas na 9 uur zouden starten. Maar plots werd er dan donderdag al gestart met de nodige verkeershinder tot gevolg en ook vrijdag was dat het geval. Het bericht van de gemeente op haar sociale media sprak boekdelen. “En dan beslist een aannemer om zomaar voor een verkeersinfarct te zorgen. Op de Wechelsebaan is het vandaag (en gisteren) flink aanschuiven. Er zijn werken aan de gang zonder vergunning tijdens de spits. Onze mobiliteitsdienst geeft enkel een vergunning als de werken tijdig worden aangekondigd. Op gewestwegen mag pas een inname gebeuren na de spits tenzij niet anders mogelijk. Voor deze werken was een vergunning vanaf nu maandag 24 oktober na de spitsuren. Zo is het ook opgenomen in onze communicatie. De politie is nu in elk geval ter plaatse.”