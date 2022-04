Nieuwe trage weg naar de Balsakker

De realisatie is wel afhankelijk van wanneer de verkaveling er komt. “Trage wegen zijn wegeltjes, paden of verbindingen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor wandelaars en fietsers”, zegt schepen Luc De Backer (Inzet). “Deze wegen zijn vaak onbekend waardoor ze weinig gebruikt worden. Dat is jammer, deze wegen hebben niet alleen recreatief een belangrijke functie te vervullen, maar zijn ook een veilig alternatief voor zwakke weggebruikers zoals bijvoorbeeld schoolgaande jeugd. We zetten als gemeente sterk in op onze trage wegen met een actieplan. Met het plan willen we de trage wegen bekender maken, opwaarderen waar nodig en wegen bij creëren waar mogelijk. De realisatie van deze nieuwe trage weg was één van de opgenomen acties in het plan.”