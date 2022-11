Natuurfotograaf Arne (24) ziet vogeltjes vanop enkele centimeters eten dankzij zelfgemaakte vogelvoederbril: “Je begint gewoon met een bril van de Action”

LilleNatuurfotograaf Arne Moons slaagde er enkele maanden geleden in om ludieke beelden van eekhoorns te maken terwijl de diertjes nootjes stelen uit bijvoorbeeld een winkelkarretje. Nu pakt de natuurliefhebber uit met een ‘voederbril’, waarmee hij vogels vanop enkele centimeters kort kan zien eten. “Ik zag het een Amerikaanse vrouw doen en dacht: laat ik iedereen hier ook inspireren”, klinkt het. Moeilijk is de bril in elk geval niet te maken.

Arne Moons verblijft samen met zijn ouders op camping Siësta in Lille. Al jaren is hij gefascineerd door de natuur én door fotografie. Die combinatie bracht hem maanden geleden al eens tot een ludieke fotoshoot, die hij overigens nog altijd volhoudt. Hij maakte in het bos een ‘filmset’ en plaatst daar allerlei attributen gevuld met nootjes, zoals een mini-winkelkarretje, een speelgoedauto, een brommertje. Het leverde al hilarische beelden op. Maar dinsdag kwam hij op een ander idee.

“Ik was op TikTok op zoek naar natuurfilmpjes en plots kwam ik een kort filmpje tegen van een Amerikaanse vrouw die een vogelvoederbril had gemaakt”, zegt Arne. “Ik dacht: ‘dat moet ik ook kunnen’. Als het me lukt, kan ik mijn volgers misschien overtuigen om ook eens wat uren in de tuin of in de natuur door te brengen. Je kan er wonderlijke dingen zien.”

Volledig scherm Arne Moons is een natuurliefhebber in hart en nieren en ontwierp nu een vogelvoederbril. Dan trekt hij zijn camouflagepak aan en zet hij zich in de tuin. Zie jij waar hij is? © RV

Action

Een dure grap is het in elk geval niet. “Ik gebruikte zelf een werkbril van de Action die me nog geen 5 euro heeft gekost en daarnaast een kartonnen bordje en wat stevige tape”, zegt Arne. “En nootjes, natuurlijk. Ik heb daarna mijn camouflagepak aangetrokken. Dat heb ik toevallig omdat ik natuurfotograaf ben, maar je kan evengoed een deken of andere kleding gebruiken, zolang die maar niet te felgekleurd is. En daarnaast is een portie engelengeduld ook wel nodig (lacht). De eerste keer dat ik het probeerde, heb ik drie uur gewacht, zonder resultaat. Maar de tweede keer had ik al na een uurtje prijs.”

Volledig scherm Arne Moons is een natuurliefhebber in hart en nieren en ontwierp nu een vogelvoederbril. © RV

Voorlopig kwamen enkele pimpelmezen, koolmezen en een kuifmees al nootjes pikken bij Arne. “Maar ik hoop de volgende dagen ook eens een boomklever of een roodborstje op mijn voederbril te krijgen. Dat zou pas mooi zijn. Ik ga het ongeacht het weer blijven volhouden.”

Ondertussen zet Arne zijn ander project met de eekhoorns ook nog verder. “Ik ben al een planning aan het maken om er kerstkaartjes van te maken. Dan zorg ik voor een decor in kerstsfeer.”

Volledig scherm Ook het eekhoornproject zet Arne nog verder. © RV

