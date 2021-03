Na Graspop verschuift ook Sunrise Festival naar zomer 2022: “Maar we mikken nog wel op Sunset Festival eind augustus”

Graspop Metal Meeting was vorig week het eerste grotere festival dat de knoop doorhakte en dit jaar géén festival organiseert. Sunrise is nu de tweede die volgt in het rijtje. Eind juni zullen er dus géén 35.000 danceliefhebbers afzakken naar De Lilse Bergen. “Er zijn simpelweg nog te veel onzekerheden om Sunrise Festival op de geplande dagen te organiseren”, zegt organisator Marijn Venmans. “We willen geen toegevingen doen op de ervaring die bij ons festival hoort: een driedaags festival, sfeer, het strand, de verschillende podia. Zorgeloos en zonder beperkingen kunnen genieten van het begin van de zomer. We zouden kunnen zeggen: we mikken op een lightversie met pakweg 1.000 bezoekers, maar dan neem je alles van beleving weg en dat willen we dus niet. Maar we kunnen onze fans alvast beloven dat het in 2022 een ongezien groot feest zal worden.”

Sunset wel

Toch is er ook goed nieuws. De organisatie wil – verspreid over vier dagen – op het einde van de zomer Sunset Festival organiseren. Het gaat om The Party Edition op 28 augustus, The Classics Edition op 29 augustus, The Hard Edition op 4 september en The Friends Edition op 5 september. Op de zaterdagen zou het starten om 12 uur en op de zondagen om 13 uur. Het einde is telkens voorzien om middernacht. “Elke dag dus een ander thema met telkens drie podia, waaronder één prachtige mainstage”, klinkt het bij Marijn.

“Dat is veel kleinschaliger dan Sunrise en dan zijn de mogelijkheden toch al iets groter. We willen gewoon de boot niet missen als er tegen dan toch weer veel meer mogelijk is.” Opvallend: een ticket voor een van de dagen van Sunset is 25 euro. “Een bewuste keuze om het laagdrempelig te houden", zegt Marijn. “Bovendien weten we ook dat er in die periode misschien wel heel veel ‘concurrentie' gaat zijn omdat er heel wat evenementen naar die periode zullen verhuizen.”

Voorverkoop

De voorverkoop start op 10 maart om 19 uur, maar wie nu al registreert op de website krijgt om 16 uur al toegang. Er is geen camping voorzien. Wie voor de afgelaste editie van 2002 al tickets had aangekocht, krijgt een voucher die gebruikt kan worden voor de aankoop van nieuwe tickets. Voor het eventuele restsaldo krijg je een nieuwe voucher die je kan gebruiken voor Sunrise Festival 2022.