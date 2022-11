Na de filmset voor eekhoorns, nu de vogelvoederbril voor natuurfotograaf Arne Moons (24): “Een bril van de Action, stevige tape, nootjes en een stevige portie engelengeduld”

Arne Moons verblijft samen met zijn ouders op camping Siësta in Lille. Al jaren is hij gefascineerd door de natuur én door fotografie. Die combinatie bracht hem maanden geleden al eens tot een ludieke fotoshoot die hij overigens nog altijd volhoudt. Hij heeft in het bos een ‘filmset’ gemaakt en plaatst daar allerlei attributen gevuld met nootjes zoals een mini-winkelkarretje, een speelgoedauto, een brommertje. Het leverde al hilarische beelden op. Maar dinsdag kwam hij op een ander idee. “Ik was op TikTok op zoek naar natuurfilmpjes en plots kwam ik een kort filmpje tegen van een Amerikaanse vrouw die een vogelvoederbril had gemaakt”, zegt Arne. “Ik dacht: dat moet ik ook kunnen en als het me lukt dan kan ik mijn volgers misschien ook overtuigen om eens wat uren in de tuin of in de natuur door te brengen want je kan er wonderlijke dingen zien.”