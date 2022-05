Motorfietsen en mountainbikes gestolen uit werkhuis

voetbal derde nationale B Glenn D’Huyvetter (Lille United): “Elke speler wil een promotie op zijn palmares”

In de eindronde voor bijkomende stijgers in derde nationale is Lille United zondagnamiddag om 15 uur gastheer voor reeksgenoot Diest. Het zal dan twee maanden geleden zijn dat beide ploegen mekaar in competitieverband voor de laatst keer ontmoet hebben. In de Lilse spelersgroep is de honger om de tweede promotie op rij af te dwingen groot.

5 mei