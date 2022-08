Moeder en dochter drukken stempel op Belgisch Kampioenschap klassiek waterskiën: vijftien medailles en acht Belgische titels

Het klassiek waterskiën bestaat uit slalom, het figuren en een sprong over een schans van anderhalve meter. Per discipline is er een Belgische titel te behalen. Wie het meeste punten haalt in de drie disciplines samen is Belgisch Kampioen klassiek skiën. Anick Kempinaire, die pas op haar vijftigste echt competitief is beginnen skiën, is kampioen geworden in de mastercategorie (+35) en wist zeven van de acht medailles te veroveren. Ze behaalde drie keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Haar man Geert Geens is terecht trots. “Het is al fenomenaal om als 55-jarige al de jongere tegenstanders het nakijken te geven. Maar wat ze in de categorie open dames deed, was misschien nog straffer. Daar werd ze vice-Belgisch kampioen dankzij zilver in de sprong, brons in de slalom en een vierde plaats in het figuren.”