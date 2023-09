Moeder Anick (56) en dochter Jasmin (22) domineren op BK Klassiek Waterskiën: “De Brabançonne was een enorm emotioneel moment”

Gemeente Malle veilt fietsen op 16 september

De gemeente Malle houdt op zaterdag 16 september een openbare fietsenverkoop. Gevonden fietsen die al langer dan een half jaar in bezit zijn van het gemeentebestuur, worden per opbod verkocht. De verkoop heeft plaats in het gemeentemagazijn op de Nijverheidsstraat 7 in Malle. Fietsen bezichtigen kan vanaf 8.45 uur. De veiling start om 9 uur. Betalen kan enkel met bancontact.