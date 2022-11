Militair verduistert granaten en munitie uit legerkazerne

Kasterlee Kapsalon Marcel opgenomen in prestigi­eus boek van kappers­merk Oway: "We staan tussen salons uit New York en Tokio”

Kapsalon Marcel aan de Retiesebaan in Kasterlee is bekroond met een mooie titel. Het kapsalon behoort tot de vijftig mooiste Oway kapsalons ter wereld. “Het is een hele eer om tussen salons uit New York, Londen, Stockholm en Tokio ook ineens Kasterlee te zien staan”, zegt Nathalie Moelans.

3 november