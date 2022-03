Meerderheidspartij Groen verandert naam naar Inzet: “We willen ons nóg meer profileren als dorpspartij”

Groen Lille is al 25 jaar actief in de gemeente en startte onder de vlag van Agalev, maar nu komt er voor het eerst echt een lokale naam. “We zijn en blijven een sterk lokaal verankerde ploeg die er wil zijn voor elke inwoner. Met de naamsverandering willen we de focus nog meer leggen op diverse thema’s”, zegt schepen Luc De Backer. “We zijn fier over hoe we het de voorbije jaren als een gedreven team hebben aangepakt. Zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid gingen we steeds positief en constructief te werk. Sociaal is ook geen vies woord. Onze vier dorpen laten we steeds meer bruisen met een sterke aandacht voor het sociale weefsel en het samenhorigheidsgevoel. Met onze inzet kunnen we dit verder versterken. Ook welzijn en zorg blijven we verder op inzetten.”

Dorpspartij

Met een naam als Inzet wil Groen Lille nog meer een dorpspartij worden. En zich meer openstellen voor mensen die zich (politiek) willen inzetten. “Lokale uitdagingen vragen een lokale aanpak”, zegt schepen Chiel Danckers. “Onze dorpspartij is sterk verankerd. We staan met onze voeten stevig in onze Kempische zandgrond. Ondanks hindernissen als de coronapandemie kregen we onze voordien toch wat slapende gemeente de voorbije jaren op de rails voor de toekomst. We konden al heel wat realiseren, maar onze goesting blijft grenzeloos en onze plannen ambitieus. Met de naamsverandering heten we dan ook iedereen die zich samen met ons wil inzetten voor een sociale en groene gemeente.”

Voorzitter Gie Knockaert zegt dat er niet over één nacht ijs is gegaan. “Gedurende het voorbije jaar hebben we intern veel en fel gedebatteerd. We spraken met heel wat mensen van binnen en buiten de partij over ons lokaal project. Zowel de jonge garde als oudgedienden kijken uit naar deze stap. De algemene vergadering was unaniem positief en zette het licht op groen voor Inzet. We zijn ervan overtuigd dat een pragmatische en lokale aanpak sterk nodig is in onze gemeente.”

