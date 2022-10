Man terroriseert onderburen, advocaat laat geluidsfragment horen op rechtbank : “Dit was pure horror”

Horror

Op dat moment haalt meester Wim Beirinckx zijn gsm boven. Hij laat een geluidsfragment horen. Het T.V. die lange tijd en snoerhard op de inkomdeur van zijn onderburen zit te beuken. De omkadering en de scharnieren geraken er zelfs door beschadigd. Wanneer hij merkt dat hij niet binnengeraakt, loopt hij naar het terras om daar een raam in te slaan. “Dat was echt een scene uit een horrorfilm”, zucht Wim Beirinckx. “Mijn cliënten zijn daarna zelfs verhuisd om te ontsnappen aan de terreur. Na de inleidende zitting in september heeft T.V. nog wat zitten opscheppen op sociale media en zat hij te roepen dat hij absoluut geen spijt had. Hij is mij ook nog persoonlijk komen bedreigen op kantoor.” Daarnaast moest hij zich ook nog verantwoorden voor het feit dat hij in een discussie met een klant over bezettingswerken met een plank met uitstekende nagels probeerde te slaan en hij green een van hen ook bij de keel. Tenslotte was er ook nog een dossier van weerspannigheid aan de politie.