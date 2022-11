Lokaal bestuur Lille moet fors besparen: voorlopig geen nieuwe brandweerkazerne en géén uitbreiding van school Trapleerke

voetbal eerste provinciale Doelman Seppe Veraghtert over het succes van KBSK Retie: “We hebben gewoon een goede ploeg”

Een verrassing is het niet meer. KBSK Retie is op kousenvoeten bezig om zijn succesverhaal van vorig jaar in eerste provinciale te bestendigen. Dankzij een bewuste visie is de fusieclub het voorbeeld van hoe een voetbalverhaal met voornamelijk eigen jongeren een bestseller kan worden. Zaterdag volgt een verplaatsing naar Loenhout.

25 november