Lilse Golf & Country viert jubileum met record aantal leden: “Van 400 naar 700 in paar jaar tijd”

De Lilse Golf & Country bevindt zich aan Haarlebeek, een eindje voorbij de Lilse Bergen. De club werd 35 jaar geleden opgericht. “Eind jaren ’80 zijn veel golfclubs opgericht. Ook hier werd in 1987 een stuk landbouwgrond omgevormd tot 9 holes”, vertelt manager Nienke Vink. Zij kwam vijftien jaar geleden aan het roer van de club. “Mijn ex-man gaf hier les. Ik weet nog dat hij thuis kwam en vroeg wat ik er van dacht om de golfclub over te nemen. Ik kende helemaal niks van golf, maar vond het wel een mooie uitdaging.”

Corona

Toen Nienke Vink er vijftien jaar geleden aan begon, telde de club zo’n 400 leden. Een ledenaantal dat jarenlang min of meer stabiel bleef. Tot twee jaar geleden corona uitbrak. “Tien jaar geleden lanceerden we het concept ‘Start to Golf’. Om de start aantrekkelijker te maken. Als je voorheen wilde leren golfen, stond je meer dan een jaar alleen op de driving range op een mat ballen te slaan. Dat is niet echt motiverend. Je wil snel het terrein op. Dat kan dankzij ‘Start to Golf’”, vertelt Nienke Vink. “Die formule is altijd een succes geweest, maar zeker sinds corona is dat ‘geboomd’. In de coronaperiode werd alles stilgelegd. Maar golf was zowat de eerste sport die terug vrijgegeven werd. Wat ook logisch is, want je bent buiten en kan afstand bewaren.”

Quote Veel mensen hadden misschien gepland om pas te beginnen golfen na hun pensioen. Maar door corona begonnen ze er vroeger aan. Nienke Vink

De Lilse golfclub zag het ledenaantal op één jaar tijd plots met tweehonderd leden stijgen. “Veel mensen hadden misschien gepland om pas te beginnen golfen na hun pensioen. Maar door corona begonnen ze er vroeger aan. We zagen zowel families als vriendengroepen komen. Ongetwijfeld waren er leden bij die enkel tijdelijk wilden golfen. Totdat ze weer andere dingen mochten doen. Maar ze merkten hoe leuk het is en zijn gebleven. Op dit moment hebben we 700 volwaardige leden, plus mensen die nog in een proeflidmaatschap of Start to Golf formule zitten. Door dat stijgend aantal leden hebben we de voorbije jaren heel wat kunnen investeren in het terrein en het clubhuis.”

Fitnessabonnement

Dat het ledenaantal zo sterk gestegen is, komt wellicht ook omdat het imago van de golfsport aan het veranderen is. “Golf werd lange tijd als elitesport gezien. Dat is nu iets minder. Ik vergelijk met tennis. Dat was twintig jaar geleden ook een elitesport. Dankzij Henin en Clijsters zijn dan toch veel mensen gestart met tennis en is het een normale volkssport geworden. Golf is net zo”, aldus nog Nienke. “Toch hebben nog steeds veel mensen er een verkeerd beeld van. Ze denken dat het heel duur is. Maar als je een jaar een fitnessabonnement hebt, ben je meer kwijt dan wanneer je een jaar op de Lilse golfclub komt golfen. Let wel, er zijn ook golfclubs die minder laagdrempelig zijn.”

Ter info: tot 10 jaar betaal je in de Lilse golfclub 150 euro lidgeld per jaar, van 11 tot 17 jaar is dat 250 euro. Leden tussen 18 en 29 jaar betalen 495 euro. Voor dertigplussers bedraagt het 900 euro per jaar, of minder als je met meerdere personen binnen een gezin lid bent.

Quote We krijgen regelmatig van mensen te horen dat het er hier veel minder stijf aan toegaat dan ze dachten. Nienke Vink

Fietsers

De Lilse Golf & Country wil niet alleen laagdrempelig zijn naar leden toe. In tegenstelling tot bij veel andere golfclubs is iedereen welkom in het clubhuis. “Je kan hier gewoon normaal zijn. Dat beleid voeren we ook naar fietsers en wandelaars. Iedereen is hier van harte welkom om iets te komen drinken. We krijgen regelmatig van hen te horen dat het er hier veel minder stijf aan toegaat dan ze dachten. We krijgen ook steeds meer bedrijven over de vloer voor een originele teambuilding.”

De golfclub viert het 35-jarig bestaan een week lang met speciale evenementen. Zo wordt er woensdagavond in het donker gegolfd met lichtgevende ballen.

