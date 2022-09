Lille twee jaar langer ‘hartveilige gemeente’

Lichtaart Verenigin­gen verzamelen voor tweede Verenigin­gen­foor

In de buurt van de Schoolstraat in Lichtaart (Kasterlee) verzamelden zaterdag tal van verenigingen. ‘2460 Verenigt’ organiseerde er de tweede editie van de Verenigingenfoor. De verschillende verenigingen zorgden voor muziek- en dansoptredens, workshops en spelen. De Verenigingenfoor ontstond in 2021 om de kermis in Lichtaart nieuw leven in te blazen.

19 september