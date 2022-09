Lille schrapt asfalteringswerken in 2023 en voert nog besparingen door

Niet alleen de stijgende energieprijzen spelen de gemeentebesturen in Vlaanderen parten, maar er zijn ook de stijgende kosten voor bouwmaterialen. Normaal gezien ging de gemeente in 2023 en 2024 herstellingswerken laten uitvoeren op de asfaltwegen, maar die uitgaven worden geschrapt. Enkel Poeyelheide blijft nog op de planning staan. De weg is in te slechte staat en deze werken kaderen in de aanleg van een persleiding doorheen het domein. “De voorbije maanden zijn de prijzen van de grondstoffen in de lucht geschoten de inflatie staat op het hoogste peil in bijna 40 jaar”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Daarnaast is de prijs van het plaatsen van asfalt ook met 40 procent gestegen. Daarom kiezen we er nu voor om een prijsdaling af te wachten en de werken uit te stellen.” Voor de bouwkosten van het zwembad in Lille is er overigens ook al sprake van een stijging van om en bij de 800.000 euro.