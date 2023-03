Lille maakt werk van laadpalenplan: zeven extra locaties in 2023, AWV plant komende jaren 126 palen

De uitrol van het laadpalenplan gebeurt door de Vlaamse overheid en gebeurt op basis van de bestaande situatie, vragen van burgers en ook gemeentebesturen kunnen strategische locaties doorgeven. In Lille zijn er momenteel vier publieke en negen semipublieke oplaadmogelijkheden met telkens een of meerdere oplaadpunten (zie kaart). “Engie plaatst in opdracht van de Vlaamse overheid laadpalen op publiek domein”, zegt schepen Luc De Backer (Inzet). “Als lokale overheid hebben wij 9 strategische locaties opgegeven waarvan er zeven werden weerhouden en twee on hold werden gezet. Zo zullen er in 2023 in principe 7 nieuwe laadpalen (elke laadpaal bevat 2 laadpunten) worden geplaatst op het openbaar domein van onze gemeente. Dit is weliswaar onder voorbehoud van de haalbaarheid van de planning van Engie. Voor de volgende jaren heeft het AWV in totaal 126 palen voorzien voor onze gemeente. De hoe, waar en wanneer moet nog duidelijk worden. Op de plaatsing van de semi-publieke laadpalen hebben wij geen zicht. Deze laadpalen staan niet op openbaar domein en een bedrijf kan opteren om laadpalen te plaatsen voor hun personeel of enkel ter beschikking te stellen tijdens de openingsuren.”