Lille maakt van 2023 'het jaar van de fiets’ met Nerdland Safari en andere leuke fietsroutes

De gemeente Lille wil van 2023 een fietsjaar maken en dat doet het niet zomaar. “Lille is een fietsgemeente”, zegt schepen Luc De Backer (Inzet). “Niet alleen door onze veldritkampioenen, maar ook wielrenners, mountainbikers en fietstoeristen vinden de weg naar onze vier dorpen. We hebben dan ook heel wat te bieden voor fietsers. Dat willen we dit jaar nog meer in de kijker plaatsen.”

21 locaties

De Nerdland Safari is maar een van de initiatieven. Daarnaast zijn er ook ‘Op Toer met Boer’, een educatieve fietstocht voor kinderen of de molenroute. “Tijdens het ‘Jaar van de fiets’ willen we onze inwoners aanzetten om vaker de fiets te gebruiken”, zegt De Backer. “Deze week onthulden we bijvoorbeeld onze 10.000 stappenbordjes. Op 21 locaties in onze gemeenten vind je borden met richtingswijzers naar belangrijke plekken in onze vier dorpen. Deze borden bevatten telkens het aantal stappen, maar ook het aantal minuten fietsen naar die locatie. Voor evenementen lenen we fietsnadars uit zodat bezoekers vlakbij hun fiets kunnen parkeren. En zo hebben we dit jaar nog heel wat grote en kleine dingen om de fiets in de kijker te plaatsen.”