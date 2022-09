Lille lanceert nieuwe toeristische website en werkt aan overzicht van kindvriendelijke horeca

De gemeente Lille heeft met het recreatiedomein De Lilse Bergen een toeristische trekpleister en een evenement als de Krawatencross brengt jaarlijks ook een massa volk op de been. Maar in Lille willen ze iedereen ook laten weten dat ze zoveel meer te zien en te beleven valt. “We hebben vier prachtige dorpen waar het fijn vertoeven is”, zegt schepen Luc De Backer (Inzet). “Met deze site willen we onze troeven nog beter in de kijker zetten en nog meer mensen laten kennismaken met ons toeristisch aanbod. We hebben vier prachtige natuurgebieden waar het heerlijk is om te wandelen. We hebben tientallen leuke fietsroutes en heel gezellige B&B’s en cafés. Al deze zaken zijn vanaf nu maar een muisklik van je verwijderd. De website helpt je bovendien bij het uitstippelen van je bezoek. Naast informatie over wat je kan beleven in de vier dorpen ook praktische informatie over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.”

Kindvriendelijke horeca

Maar de website is volgens schepen Luc De Backer niet alleen interessant voor de toeristen, maar ook voor de eigen inwoners. “Je kan er terecht oor een agenda over activiteiten die eraan zitten te komen, welke wandelroutes er bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor rolstoelen en buggy’s. Binnenkort willen we nog een overzicht van kindvriendelijke horeca eraan toevoegen. We doelen dan zaken waar er bijvoorbeeld een kinderkaart is voorzien of speelmogelijkheden voor de kinderen. We werken daarom samen met onze horeca aan een overzicht van criteria die belangrijk zijn om een zaak als kindvriendelijk te erkennen. Horecazaken die het label ontvangen, krijgen een leuk pakket van ons om in hun zaak te gebruiken. Daarom zijn we vandaag in ’t Lilshof voor de lancering van de website. Het is een zaak die niet alleen een mooie tuin heeft met speeltuigen, maar ook kindergerechten aanbiedt. Twee criteria die hoog scoren bij gezinnen.”