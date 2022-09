Lille laat temperatuur zakken in gebouwen en verlichting van kerken gaat uit of wordt sterk beperkt

De Vlaamse gemeenten nemen stilaan allemaal maatregelen om de energiefactuur naar beneden te halen. Ook in Lille is dat niet anders. “De hogere overheid adviseert om overal de temperatuur terug te brengen naar 19 graden deze winter”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Dat is twee graden minder dan vorige jaren. Op de plaatsen waar we al overgeschakeld zijn op LED-verlichting, gaan we die na 22 uur dimmen tot 30 procent. We bekijken samen met Fluvius ook of we de andere verlichting ’s avonds wat vroeger uit kan of ’s morgens wat later aan. We denken dan aan een half uur. We bekijken ook of er iets gedaan kan worden met de verlichting van bijvoorbeeld kerken. Als het mogelijk is, wordt die geschrapt of toch zeer beperkt.”