Lille Fietst! op 17 juli: tocht van 25 kilometer door de vier deeldorpen

Luc Van de Weerd, voorzitter vzw Toerisme Lille, is tevreden over de route. “We voorzien verschillende tussenstops. In Wechelderzande ontdek je het vernieuwde centrum. Dorst lessen kan bij thuisbrouwerij FloRik. In dorp Lille maak je kennis met het korenpikken van de Landelijke Gilde en zie je de Slagmolen in werking. In Poederlee kan je de opbouw van een middeleeuws dorp volgen in de tuin van parochiecentrum Mollenhof. Dit zal het toneel vormen van “Den bastaard van Puijel” in september, het openluchtspel van Hegge Poederlee vzw. In Gierle kan je genieten van een terrasje bij zomerbar Bar Basil.”