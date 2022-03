Lille engageert maatwerkbedrijf A-Kwadraat voor bos- en natuurbeheer

A-Kwadraat heeft vestigingen in Turnhout en Lille en opende onlangs nog een bijkomende vestiging in Hoogstraten. Zo'n 500 mensen die anders geen plaats zouden krijgen op de arbeidsmarkt, zijn er tewerkgesteld. Een van de afdelingen is natuur- en bosbeheer. De gemeente Lille gaat voortaan op hen beroep doen om mee de natuur en de bossen te beheren. “Een van onze pijlers in het meerjarenplan was ‘wij vieren onze planeet’ met de focus op een duurzame en groene gemeente. We hebben ook al enkele jaren het FSC-label voor onze bossen. We tekenden deze week ook nog het Bomencharter waarmee we ons als gemeente engageren om tegen 2024 samen met andere gemeenten zoveel mogelijk bomen te planten. De voorbije jaren kwamen er al 2.661 bij. Sinds enige tijd laten we ons natuur- en bosbeheer door een externe firma uitvoeren. Door nu te kiezen voor A-kwadraat, kiezen we voor een langdurige samenwerking met een lokale partner.” Burgemeester Marleen Peeters (N-VA): “Door te kiezen voor A-kwadraat kiezen we niet alleen voor een partner die gespecialiseerd is in bosbeheer, maar zetten we ook in op onze lokale economie en sociale tewerkstelling. A-kwadraat speelt als het ware een thuismatch, door hun uitvalsbasis in de Schoorstraat in Gierle. Daarnaast stelt A-kwadraat mensen te werk met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit willen we alleen maar aanmoedigen.”