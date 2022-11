Liesanne en paard Lena gaan samen met je op zoek naar welke job je meer geluk zou kunnen brengen: “De drempel om naar een coach te gaan is voor velen nog erg groot”

GierleLiesanne Boeren is al vijf jaar paardencoach, maar nu combineert de jonge onderneemster dat ook met loopbaancoaching. Wie op zoek is naar wat meer geluk en tevredenheid op arbeidsvlak en daarvoor gebruikt maakt van de VDAB-loopbaancheque, kan dus ook terecht bij Heron Coaching. Liesanne gaat dan samen met paard Lena op zoek naar welke job bij je zou kunnen passen. Op 19 november is er een werkshop op het domein van Soulhorses in Gierle.

Een loopbaancoach is iemand die tijdens enkele sessies samen met je op zoek gaat naar een job die bij je past. Heel wat mensen die zich in hun huidige functie niet zo goed in hun vel voelen, maken daar gebruik van. “Iedere Vlaamse werknemer én zelfstandige die minstens zeven jaar aan de slag is, heeft recht op de VDAB loopbaancheque”, zegt Liesanne Boeren van Heron Coaching. “Helaas lijken nog te weinig mensen dit te weten. Samen met mijn paard Lena probeer ik daar verandering in te brengen. Op het domein van Soulhorses in Gierle organiseer ik op 19 november een unieke workshop die je meeneemt in de wereld van loopbaan- en paardencoaching.”

Volledig scherm Liesanne Boeren start met een combinatie tussen paardencoach en loopbaancoach © Ell-Limits

Rust brengen

Liesanne biedt loopbaancoaching aan tussen de paarden. Sinds september doet ze dit ook in Gierle op het groene domein van Soulhorses. “Werken met paarden brengt mensen tot rust”, vertelt Liesanne. “De paarden vellen geen oordeel. Ze reageren op wat er is en pikken hierbij enorm veel zaken op waarmee we aan de slag kunnen. Voor veel mensen is het moeilijk voor te stellen wat de paarden kunnen losmaken. Daarom organiseer ik nu enkele mini-workshops om mensen op een leuke manier te laten kennismaken met wat paarden voor hun loopbaan en levensgeluk kunnen betekenen.”

Meer werkgeluk

Liesette wil op die manier Kempenaars die op zoek zijn naar meer ‘werkgeluk’ graag helpen. “Sinds de uitbraak van de coronacrisis, lijken veel mensen op zoek te zijn naar zichzelf en/of een nieuwe job. De cijfers zijn enorm schrikwekkend”, zegt Liesanne. “Het is dringend tijd om initiatieven die werken aan een oplossing meer in de kijker te zetten. Eén van die initiatieven is de VDAB Loopbaancheque. Zo’n cheque van 40 euro geeft je recht op maar liefst vier uren begeleiding bij een erkende coach. Elke 6 jaar heb je recht op twee cheques. Hiermee kan je zelfs in tijden van economische crisis al een waardevol traject doorlopen en écht iets doen aan je werkgeluk. Helaas is de drempel om naar een coach te gaan voor velen nog erg groot. Door het samen met een paard te doen, hoop ik dat wat te vergemakkelijken.”

Soulhorses is een vzw, gelegen op een prachtig groen domein in Gierle. Omringt door de natuur en de paarden kun je er tot rust komen. Je kan er terecht voor workshops, therapie, coaching en dagbesteding.

