Legendarische Britse bommenwerper Lancaster vliegt laag over Gierle: “De RAF herdenkt zo alle gesneuvelde collega’s”

Het vliegtuig is een van de laatste twee exemplaren van de Avro Lancaster en is bovendien het enige toestel dat nog vliegwaardig is. “Dit specifieke exemplaar dateert uit 1945 en is dus nooit gebruikt geweest in de strijd”, vertelt Luc Van de Weerd van Toerisme Lille. “Maar de Lancasters waren wel cruciaal in de Slag om Engeland, in de zomer en herfst van 1940. Nadat de Duitsers Europa in een mum van tijd veroverd hadden, zetten ze hun zinnen op Engeland, maar de RAF (Royal Air Force, n.v.d.r.) heeft dat kunnen voorkomen. De Lancaster-bommenwerpers hebben daarin een grote rol gespeeld.”