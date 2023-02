Krawatencross gastheer voor BK G-veldrijden, thuismatch voor Silke Bastiaensen: “Dit parcours ligt mij wel”

Malle Jongeren uit Malle kunnen subsidie krijgen om eigen idee uit te werken

De jeugd staat in Malle dit jaar centraal. In kader van ‘Jong in Malle’ kan iedereen originele projecten voor of door jongeren in de gemeente indienen. De beste voorstellen krijgen een subsidie tot wel 3.000 euro. Ook kinderen en jongeren zélf mogen met ideeën op de proppen komen.

1 februari