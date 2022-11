Koerier aan tankstation E34 beroofd: “Voor 400.000 euro aan goud en zilver uit autokoffer gestolen”

Vosselaar Vrijetijds­huis De Moer zet deuren open als blokpunt voor studenten

De examens staan stilaan weer voor de deur. Zowel de leerlingen van de middelbare scholen als de studenten zitten met hun neus in de boeken, maar niet iedereen kan thuis op zijn gemak studeren. Van 28 november tot 5 februari telkens van 8 tot 22 uur (ook in het weekend en op feestdagen) kunnen zij daarom in vrijetijdshuis de Moer terecht om in alle stilte te blokken. Ze moeten wel op voorhand een plaatsje reserveren via reservaties.vosselaar.be.

25 november