KIJK. Festivalgangers zoeken verkoeling in zwemvijver: “Zon, water, bier en geweldige muziek”

Snelheids­be­per­king voor Arkstraat en Loozijde

In een deel van Arkstraat in Lichtaart (Kasterlee) mag je vanaf maandag 26 juni niet meer sneller rijden dan 50 km/u. “Om de veiligheid van de toeristische trekpleister te verhogen”, klinkt het. Ook in Loozijde in Tielen komt een snelheidsbeperking.