Kermis Wechelderzande verhuist naar Oostmalsebaan

Naast vertrouwde meterkes­fuif lanceert KLJ Oostmalle nu ook kinderdis­co én retrobal

De meters bier of cocktails zullen vrijdagavond weer rijkelijk vloeien in Malle, want KLJ Oostmalle organiseert haar jaarlijkse meterkesfuif. Al heeft de feesttent op de weide naast de BMW-garage langs de baan tussen West- en Oostmalle nog veel meer te bieden. Zo kunnen kinderen en jongeren zaterdag uit de bol gaan. Later op de avond zijn achttienplussers welkom op de retroparty. Een tocht langs boerderijen en een boerenbingo staan zondag op het programma.