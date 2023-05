Kerktuin van Poederlee omgevormd van zandvlakte tot aangename tuin

Trouwen in oude pastorij van Westmalle? Voorstel stoot op njet

Inwoners van Malle kunnen momenteel huwen op het gemeentehuis in Westmalle, het vroeger gemeentehuis in Oostmalle of het Kasteel de Renesse in Oostmalle. Aan dat lijstje ziet oppositiepartij OostWest graag nog de voormalige pastorij in Westmalle toegevoegd. Het lokaal bestuur gaat daar echter niet in mee.