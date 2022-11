Jonge vrouw (26) geeft eigen moeder meermaals klappen: voorwaardelijke celstraf

kasterlee Dieven viseren auto's aan begraaf­plaat­sen in Kasterlee, politie roept op: "Laat geen waardevol­le spullen achter in je wagen”

Aan twee begraafplaatsen in Kasterlee werd er zondag ingebroken in auto’s die er geparkeerd stonden. De lokale politie regio Turnhout roept op om, nu het tijdens de Allerheiligen-periode drukker is op begraafplaatsen, geen waardevolle spullen zichtbaar achter te laten in de wagen.

31 oktober