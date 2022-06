Jong en oud feest zij aan zij op Sunrise Festival: “Liefde voor dezelfde muziek, dat schept een band”

De eerste editie van Sunrise Festival in 2013 lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Hoewel het festival toen nog in zijn kinderschoenen stond, was zowel de line-up als de randanimatie reeds zeer indrukwekkend. “Toen was ik nog 29. Waar is de tijd?”, lacht rasechte Sunriseveterane Daniëlle. “Maar die eerste editie was echt fantastisch. Ik was meteen verkocht. In al die tijd is het allemaal serieus gegroeid. Sunrise wordt elk jaar beter en beter. Ook is er nu veel meer variatie qua muziekgenres dan vroeger”, vertelt ze. “Ik ga ook wel naar andere festivals, maar Sunrise staat toch wel elk jaar met stip in de agenda. Dan moeten de mensen mij drie dagen met rust laten. (lacht) Maandag heb ik ook verlof gepakt. Ook al heb ik het geluk dat ik nooit een kater heb, heb ik na Sunrise toch wel een dag platte rust nodig.”