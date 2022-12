Inbrekers stelen kluisje uit woning

Malle Porselei­nen­draai­ster uit Westmalle krijgt titel van hofleveran­cier: gouverneur komt haar felicite­ren

Al bijna 25 jaar lang runt Anja Meeusen (51) in Westmalle haar bedrijfje ‘PTZE Porcelain’. Ze draait en bakt porselein. Haar carrière is bekroond geworden door het koninklijk paleis, want ze mag zich sinds kort officieel hofleverancier noemen. Het brevet werd zondag gevierd in het atelier. Op de feestelijke gelegenheid kwam ook provinciegouverneur Cathy Berx langs om Anja te feliciteren.

4 december